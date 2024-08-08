За свою подпись фигурант, как утверждают силовики, получил от столичной фирмы «вознаграждение».

Во Владимирской области начальник госпредприятия по ремонту дорог закрыл глаза на недодел и поехал в санаторий. Уголовное дело в отношении руководителя открыли по материалам силовиков. С подробностями — .Дорога без обочинНачальника Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области обвиняют в получении взятки. В отношении главы госпредприятия, занимающегося ремонтом сети региональных дорог, Следком возбудил уголовное дело по материалам ФСБ Владимирской области.Хотя следователи не указали имя фигуранта, из наших источников стало известно, что под подозрение попал Михаил Климов. Он возглавляет госорганизацию с марта 2022 года. А уже летом того же года, по версии СУ СКР региона и УФСБ, мужчина совершил коррупционное преступление.По предварительным данным, в этот период времени московская фирма из Москвы заключила контракт с ГБУ «Владупрадор» на ремонт автодорог в Киржачском районе. В августе начальник госучреждения, как утвержают в Следкоме, подписал акт выполненных работ, хотя они были еще не завершены: подрядчик не укрепил обочины дорожного полотна.На курорт за подписьПо версии следствия, за свою подпись фигурант получил от столичной фирмы «вознаграждение» в виде путевок на санаторно-курортное лечение Климова и его супруги в городе Сочи Краснодарского края. Стоимость отдыха — более 260 тысяч рублей.Сейчас мужчине предъявили обвинение, его заключили под стражу.А пока следователи проводят допросы, осматривают документацию и собирают все необходимые доказательства.