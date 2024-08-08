Актриса Екатерина Варнава шокировала поклонников внешним видом.

Актриса Екатерина Варнава шокировала поклонников внешним видом.Недавно Екатерина Варнава сообщила подписчикам в популярной соцсети о своем пребывании в санатории в Ессентуках. Актриса рассказала о полезном времяпрепровождении, благодаря которому ей удалось улучшить качество сна. Звезда шоу Comedy Woman перечислила немало процедур, которые успела посетить.Вместе с тем Екатерина прикрепила снимок, на котором демонстрирует свою фигуру. Вероятно, таким образом артистка хотела продемонстрировать результат похудения, но нарвалась на критику. Поклонники при виде Варнавы забили тревогу."Я, наверное, вообще не узнала бы, если бы попалось фото без подписи", "Похоже на дистрофию", "Катя, срочно поправляйся. Это уже слишком!", "Анорексия, ты ли это?", "А ведь такая красивая и сексуальная была", "Можно подумать, что более чем-то", – прокомментировали интернет-пользователи.Некоторые поклонники обратили внимание, что Екатерина Варнава стала стремительно терять вес после посещения психотерапевта. Сама артистка не так давно рассказывала, что специалист помог ей пережить тяжелый период и стать лучшей версией себя. Но, глядя на знаменитость, фанаты выражают мнение о необходимости замены эксперта. "Уговорите ее пойти к другому психотерапевту, пока не стало поздно", – высказался подписчик.