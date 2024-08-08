Перед судом предстанет несостоявшийся наркоторговец, делавший закладки на территории Владимирской...

Перед судом предстанет несостоявшийся наркоторговец, делавший закладки на территории Владимирской областиВ начале января 2024 года мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом. От него обвиняемый получал данные о местах нахождения оптовых партий наркотических средств, забирал находившиеся там наркотики и организовывал на территории Владимирской области тайники с более мелкими партиями. При этом «зарплату» ему начисляли за каждую закладку.Вечером 8 февраля того же года мужчина получил от сообщника информацию о месте нахождения во Владимире тайника с оптовой партией N-метилэфедрона, которую он на следующий день забрал и перевёз в Суздаль.В тот же день фигурант организовал 20 тайников-закладок, но был задержан сотрудниками ОМВД России по Суздальскому району Владимирской области.«Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершённое в составе группы лиц по предварительному сговору)», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Несостоявшемуся наркоторговцу грозит наказание в виде длительного лишения свободы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений