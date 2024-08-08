Преступление произошло в городе Лакинск.

Во Владимирской области 16-летний подросток до смерти избил взрослого мужчину. Юноша приревновал свою девушку, которая недавно родила от него ребенка. Сейчас молодой человек находится под стражей. Подробности — в материале .Драка на улицеПреступление произошло в Лакинске ночью 26 июля. Это небольшой город в Собинском муниципальном районе, в котором проживает всего 12 тысяч человек. 16-летний парень подошел к 48-летнему жителю, который стоял возле подъезда многоквартирного дома.Он начал избивать мужчину руками и ногами по голове и телу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Подростка остановили случайные прохожие. Они вызвали скорую помощь. Медики забрали избитого потерпевшего с серьезными травмами.«Спустя несколько дней потерпевший 1976 года рождения скончался в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений», — рассказали в СК.Уголовное дело в отношении молодого человека возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Юношу будут судить как совершеннолетнего.«Деяние наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — уточнили в правоохранительных органах.Подростку уже избрали меру пресечения. Он будет находиться в СИЗО.«Следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проведена проверка показаний на месте с участием обвиняемого. В настоящее время допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — сообщили в ведомстве.«Называл котиком»Причиной конфликта стала ревность. По словам местных жителей, молодой человек жил вместе с девушкой, у которой уже был малыш. Недавно она родила второго ребенка — общего.Как изданию «Зебра.ТВ» источник в правоохранительных органах, подросток рос в проблемной семье. Он состоял на учете в ПДН. Еще до совершеннолетия парень съехал от родных.Молодым людям не хватало денег, поэтому оба сожителя устроились в супермаркет крупной сети. Девушка стала кассиром. Один из постоянных покупателей начал называть ее «котиком» и «зайчиком», однако никаких других действий мужчина не предпринимал.Его слов хватило, чтобы вызвать гнев вспыльчивого подростка. Юноша узнал 48-летнего жителя, который стоял у подъезда, и устроил разборки. Молодого человека арестовали не сразу после случившегося. За эти несколько дней он избил еще одного жителя.Напомним, что ранее в багажнике автомобиля во Владимире . Сейчас Следственный комитет проводит проверку. При визуальном осмотре тела специалисты не обнаружили следов насильственной смерти.