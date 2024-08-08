Поклонникам советских комедий будет интересно пройти этот несложный тест.

Поклонникам советских комедий будет интересно пройти этот несложный тест.Премьера фильма "Где находится нофелет?" состоялась в 1988 году. Картина стала мужской версией комедии "Самая обаятельная и привлекательная".Главный герой Павел Голиков отличается чрезмерной робостью, от этого в свои сорок с хвостиком остается холостым. Но когда к нему приезжает двоюродный брат Гена, жизнь меняется в корне. Проверьте, насколько хорошо вы помните продолжение этой истории, ответив на вопросы теста.