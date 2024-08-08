Больше 30 маленьких лишних зубов выросли у ребенка в нижней челюсти. Об этом редком случае сообщили в ОДКБ. Избавить маленького пациента от гипердонтии смог челюстно-лицевой хирург Андрей

Больше 30 маленьких лишних зубов выросли у ребенка в нижней челюсти. Об этом редком случае сообщили в ОДКБ. Избавить маленького пациента от гипердонтии смог челюстно-лицевой хирург Андрей Мухин. Врач провел операцию и удалил лишние зубы. Они выросли в опухоли, которая появилась на нижней челюсти. Как объясняют в ОДКБ, бывает, что во рту вырастают 1-2 лишних