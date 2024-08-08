«В семье не без...»: житель Лакинска оформил микрозайм на родную сестру Некогда трудоустроенный...

«В семье не без...»: житель Лакинска оформил микрозайм на родную сеструНекогда трудоустроенный 49-летний житель Лакинска потерял работу. Он "перебивался" мелкими заработками и увлекался игрой на онлайн-бирже - практически все заработанные деньги тратил тамУ мужчины было множество долгов перед финансово-кредитными организациями, поэтому когда он попытался оформить новый — ему отказали. С плохой кредитной историей он был заблокирован в системе микрозаймов.Тогда фигурант тайно взял паспорт сестры, переписал оттуда данные и положил документ на место. А после осуществил задуманное: оформил очередной займ на 12 000 рублей. Как и в предыдущих случаях, долг возвращать он не собирался.О займе на свое имя потерпевшая узнала, когда судебными приставами был арестован ее банковский счет. Тогда она обратилась за помощью в полицию.«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений