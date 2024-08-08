Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» состоится в Суздале в воскресенье, 11 августа. Начало – в 11:00. В это время в Ризоположенском женском монастыре

Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» состоится в Суздале в воскресенье, 11 августа. Начало – в 11:00. В это время в Ризоположенском женском монастыре прозвучит праздничный звон, рассказали в пресс-службе правительства области. Днем перед гостями выступят лучшие звонари из разных регионов России. Можно будет послушать Владимирский камерный хор, Московский государственный академический камерный