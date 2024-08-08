Межрегиональный гастрономический фестиваль «1000 вкусов Суздаля» пройдет в городе-юбиляре в дни празднования – 9, 10 и 11 августа. Фест развернется на 4 площадках, рассказали в пресс-службе

Межрегиональный гастрономический фестиваль «1000 вкусов Суздаля» пройдет в городе-юбиляре в дни празднования – 9, 10 и 11 августа. Фест развернется на 4 площадках, рассказали в пресс-службе правительства. На праздничной поляне на территории ГТК возле главной сцены праздник будет идти только 10 августа – в главный Фестивальный день. Все три дня фестиваль можно будет посетить в