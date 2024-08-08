Владимирская область дополнительно профинансирует обучение 50-ти будущих врачей в филиале ПИМУ Это...

Владимирская область дополнительно профинансирует обучение 50-ти будущих врачей в филиале ПИМУЭто бесплатные места сверх квоты федерального Минздрава. Целевые договоры теперь могут заключить и абитуриенты профильных СУЗов. Как идет эта работа во владимирском медколледже? Слово - Вере Куликовой.В приемных комиссиях - горячая пора. Завершается прием заявлений от абитуриентов. Будущие медсестры, пока вместе с мамами, подают документы во владимирский медколледж. 16-летняя Софья одна из них.Софья, абитуриент:- На какую специальность?- На лаборантскую диагностику.- Почему выбрали?- Потому что я хочу в будущем стать врачом, работать в лаборатории. С детства хотела помогать людям.Владимирский базовый медицинский колледж - авторитетная образовательная площадка. Большинство действующих медсестер, акушеров, фельдшеров региона получили профессиональную подготовку именно здесь.Два года назад учебное заведение получило новое здание. Его оснастили новейшим медицинским оборудованием. Все сделано для того, чтобы учащиеся окунулись в профессию и, придя на работу в больницу или поликлинику, могли и оказать первую помощь, и капельницу поставить, и роды принять, если потребуется. Впервые в этом году в колледже открыт набор на целевое обучение.Галина Коломейцева, секретарь приемной комиссии ВБМК:- В этом году специальность одна: лечебное дело. Выделено 22 квоты. Но и также могут не только абитуриенты, но и обучающиеся тоже взять это целевое направление и работать потом где-то в конкретном учреждении.Приемная комиссия работает до 15 августа. Сотрудники помогают абитуриентам заполнить заявления. Сделать это можно и самостоятельно, на единой цифровой платформе "Работа в России". Если абитуриенту еще не исполнилось 18, потребуется письменное согласие родителей и попечителей.Галина Коломейцева, секретарь приемной комиссии ВБМК:- Мы помогаем им зайти на платформу: Работа в России, звонки к нам поступают. Всю необходимую информацию о целевом они могут увидеть на нашем сайте Владимирского базового медицинского колледжа. Сейчас мы уже видим на платформе несколько заявок.После регистрации заявления направляют непосредственно работодателю - в Минздрав. Целевое обучение это, в первую очередь, - гарантия трудоустройства. По окончании колледжа студенты идут работать в государственные больницы и поликлиники, и трудятся там от трех до пяти лет. "Целевики" получают ежемесячные социальные выплаты. Пять тысяч рублей от Правительства области. Это стимулирует успеваемость.Целевые направления открыты в медицинских колледжах Владимира, Мурома, Коврова и Александрова.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.