Администрация передала три автобуса на временное обслуживание еще в феврале, однако их состояние оказалось неудовлетворительным.

Компания «Виктория» прекратила обслуживание автобусного маршрута №28 во Владимире. Причиной стали постоянные штрафы и конфликт с мэрией, сообщил глава компании Максим Володин.Администрация передала три автобуса на временное обслуживание еще в феврале, однако их состояние оказалось неудовлетворительным. Володин заявил, что компания тратила значительные ресурсы на ремонт техники и компенсировала убытки за счет доходов от других маршрутов.Несмотря на это, компания столкнулась с бесконечными штрафами и даже судебными исками со стороны администрации. Володин отметил, что мэрия также изменила схему маршрута автобуса №18с, что привело к снижению пассажиропотока на их собственных маршрутах №5 и 5а.Компания рассматривает возможность подачи иска о компенсации убытков. Володин выразил разочарование и сожаление по поводу участия в пассажирских перевозках во Владимире, подчеркнув, что не стал бы участвовать в торгах, зная о текущих проблемах.