Пожилая женщина очень неудачно упала у себя в квартире ночью 8 августа. Бабушка сломала шейку бедра. На помощь ей пришел спасательный отряд, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской

Пожилая женщина очень неудачно упала у себя в квартире ночью 8 августа. Бабушка сломала шейку бедра. На помощь ей пришел спасательный отряд, рассказали в пресс-службе ГО, ПБ и ЧС Владимирской области. Попав в квартиру, спасатели положили пострадавшую на мягкие носилки и спустили с тринадцатого этажа. На улице бабушку забрали фельдшеры. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!