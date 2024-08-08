Приезжает Папа Римский в первый раз в Париж. На вокзале на него налетает толпа газетчиков.
Один выкрикивает:
- Ваше отношение к парижским публичным домам?
Папа думает: сказать что-нибудь положительное не позволяет сан, а высказаться отрицательно - потеряю аудиторию. Придумывает оригинальный выход: делает удивленное лицо и спрашивает:
- А что, в Париже есть публичные дома?
На завтра во всех парижских газетах:
"Первый вопрос Папы Римского на Парижской земле: Есть ли в Париже публичные дома?"
еще анекдот!