Жителям Владимирской области предложили поучаствовать в сборе гуманитарного груза для пострадавшей Курской области. О желании помочь жителям региона написал Александр Авдеев в своих

Жителям Владимирской области предложили поучаствовать в сборе гуманитарного груза для пострадавшей Курской области. О желании помочь жителям региона написал Александр Авдеев в своих соцсетях. Губернатор передал слова поддержки и врио губернатора Курской области Алексею Смирнову. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Наша область готова оказать курянам всю необходимую помощь. Собираем гуманитарный груз. Мы с вами, мы