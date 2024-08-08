Военный комиссар региона Юрий Гусаров рассказал, какую сегодня поддержку оказывают защитникам Во...

Военный комиссар региона Юрий Гусаров рассказал, какую сегодня поддержку оказывают защитникамВо Владимирской области указом губернатора Александра Авдеева увеличена региональная выплата добровольцам-контрактникам. Какую сегодня поддержку оказывают защитникам? Как поступить на военную службу по контракту? Об этом "Вестям" рассказал Юрий Гусаров - военный комиссар региона. С Юрием Гусаровым беседовала моя коллега Мария Платанюк.