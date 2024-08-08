Анастасия Волочкова горячо высказалась по поводу поведения некоторых артистов.

Анастасия Волочкова горячо высказалась по поводу поведения некоторых артистов.Предложение депутатов устраивать артистам проверку на алкоголь перед выступлением вызвало крайнюю степень негодования у Анастасии Волочковой. С гневной тирадой балерина выступила в собственных соцсетях.Звезду особенно возмутило, что из-за отдельных экземпляров должны испытывать неудобство все. Волочкова призвала пьяных артистов к совести перед зрителем и назвала такие проверки несправедливыми по отношению к представителям высокого искусства."Почему из-за некоторых людей, которые выходили в пьяном виде, нужно устраивать позорище?", – высказалась звезда русского балета.Кроме того, Анастасия попросила не лезть в жизнь творческих людей и добавила, что звезды вправе сами решать, в каком виде выходить на сцену.Напомним, депутаты заговорили о такой инициативе после недавнего концерта в Красноярске, посвященного Дню металлурга. Тогда одна из представительниц российской эстрады Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, появилась на сцене в неадекватном состоянии.Судя по видеоролику, распространившемуся по Сети, певица вела себя странно: чесалась, гладила интимные места и широко раскрывала глаза. Публика уходила с мероприятия, не дожидаясь окончания выступления и не желая становиться частью этого позора.