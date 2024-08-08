Анастасия Волочкова горячо высказалась по поводу поведения некоторых артистов.
Анастасия Волочкова горячо высказалась по поводу поведения некоторых артистов.
Предложение депутатов устраивать артистам проверку на алкоголь перед выступлением вызвало крайнюю степень негодования у Анастасии Волочковой. С гневной тирадой балерина выступила в собственных соцсетях.
Звезду особенно возмутило, что из-за отдельных экземпляров должны испытывать неудобство все. Волочкова призвала пьяных артистов к совести перед зрителем и назвала такие проверки несправедливыми по отношению к представителям высокого искусства.
"Почему из-за некоторых людей, которые выходили в пьяном виде, нужно устраивать позорище?", – высказалась звезда русского балета.
Кроме того, Анастасия попросила не лезть в жизнь творческих людей и добавила, что звезды вправе сами решать, в каком виде выходить на сцену.
Напомним, депутаты заговорили о такой инициативе после недавнего концерта в Красноярске, посвященного Дню металлурга. Тогда одна из представительниц российской эстрады Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, появилась на сцене в неадекватном состоянии.
Судя по видеоролику, распространившемуся по Сети, певица вела себя странно: чесалась, гладила интимные места и широко раскрывала глаза. Публика уходила с мероприятия, не дожидаясь окончания выступления и не желая становиться частью этого позора.