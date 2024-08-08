Врачи ОДКБ во Владимире удалили у ребенка опухоль и 30 лишних зубов Челюстно-лицевой хирург ОДКБ...

Врачи ОДКБ во Владимире удалили у ребенка опухоль и 30 лишних зубовЧелюстно-лицевой хирург ОДКБ Андрей Мухин удалил опухоль с множеством мелких зубов, которая выросла у ребенка в нижней челюсти.Иногда во рту вырастают лишние зубы, помимо основного комплекта - обычно один или два. По статистике, чаще всего это передние зубы на верхней челюсти, но бывают и исключения.Полиодонтия, или гипердонтия (так называется эта особенность организма), несколько чаще встречается у мальчиков, а в целом - сверхнормативные зубы наблюдаются примерно у 6% населения.Лишние зубы могут появляться как в зубном ряду, так и за его пределами - расти внутрь или наружу. Иногда они остаются недоразвитыми и скрываются в десне, не прорезываясь на поверхность и мешая росту других зубов.В особенно сложных случаях избыточных зубов может быть очень много. Именно с такой ситуацией столкнулись хирурги при работе с маленьким пациентом — опухоль содержала более 30 зубов.Фото: пресс-служба ОДКБ