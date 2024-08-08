Весной этого года в Москве состоялось тайное расписание звездной пары – Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. В тот момент многие поверили, что молодожены решили отказаться от пышного торжества в пользу скромной церемонии в кругу близких.

Весной этого года в Москве состоялось тайное расписание звездной пары – Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. В тот момент многие поверили, что молодожены решили отказаться от пышного торжества в пользу скромной церемонии в кругу близких.Свадебное событие прошло в одном из столичных загсов, и до сих пор ни одно фото с этого дня не попало в интернет. Комментарии пользователей пестрели недоумением: как так, первый брак Ковальчук, а она без пышного платья и танцев до утра?Однако сейчас все сомнения развеялись. Теперь пара действительно устроила настоящую свадьбу в Agalarov Estate. Гости, среди которых были Тимур Батрутдинов, Андрей Бебуришвили, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Сергей Бурунов, наслаждаются праздником, не спешат делиться моментами в соцсетях. Для молодоженов поет Сосо Павлиашвили, а атмосфера радости и веселья царит на протяжении всего вечера.Несколько дней назад Ковальчук рассказала о девичнике, устроенном свекровью и подругами. В ее сообщении ощущалась искренность: "Столько смеха, улыбок, радости, веселья, любви! А главное, что мои самые-самые были рядом". Отношения с мамой Гарика тоже радуют — Наталья Харламова называет невестку "моя девочка", что подчеркивает близость их связи.На свадьбе Ковальчук выглядела потрясающе в платье-бюстье с корсетным верхом и прозрачным шлейфом. Ее волосы были собраны в гладкий пучок, а вместо фаты она выбрала тонкий ободок. Гарик же выглядел стильно в черном костюме и белой футболке.Судя по видео с торжества, вечер был насыщен танцами, шампанским и шутками друзей-комиков. Гарик не так давно откровенно поделился своими чувствами к Ковальчук: "Одному остаться страшно. Мне 43, хочется еще детей". Он отметил, что их отношения сильно изменились — "Я Катю очень люблю. И это абсолютно взаимно".Третий брак комика отличается от предыдущих: "В доме хорошо, чисто. Она замечательно готовит и любит порядок, что для меня прекрасно". Эти слова подчеркивают гармонию в их отношениях и надежду на будущее.Тайная свадьба Харламова и Ковальчук стала символом новой жизни для обоих. Их праздник — это не просто торжество, а отражение любви и взаимопонимания, которое они построили вместе.