Приятели-наркоманы решили отдохнуть с «кайфом». Для этого они отъехали на машине в лесополосу у дороги на турбазу «Улыбышево». Один из мужчин переборщил с дозировкой и скончался прямо в

Приятели-наркоманы решили отдохнуть с «кайфом». Для этого они отъехали на машине в лесополосу у дороги на турбазу «Улыбышево». Один из мужчин переборщил с дозировкой и скончался прямо в машине. Как сообщили в прокуратуре, история произошла в марте этого года. Увидев, что товарищ не подает признаков жизни, 53-летний обвиняемый решил первым делом обокрасть умершего. Он снял