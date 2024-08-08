Жительница Владимира Елена Смирнова готовит домашние каши для бойцов на передовой В числе самых...

Жительница Владимира Елена Смирнова готовит домашние каши для бойцов на передовойВ числе самых активных участников волонтёрского движения "ZaНаших"- жительница Владимира Елена Смирнова. Её "полевая кухня" - в обычной квартире. Специально для нужд фронта Елена Смирнова уже закрыла больше пяти тысяч банок домашних каш. Слово - Марии Платанюк.- Вот это у нас рис, получается, и гречечка...Уже легенда волонтёрского движения "ZаНаших 33 регион". О ней соратники так и говорят: "Наша Лена". Всё для фронта, всё для Победы - главные слова и для неё. Свой вклад вносит практически ежедневно.Елена Смирнова готовит каши для бойцов. На передовую участники движения "Za Наших" регулярно отправляют грузы. Каш от Елены защитники ждут. Они так нужны и в окопах, и в блиндажах.Елена Смирнова, волонтёр движения "ZaНаших_33 регион":- Предложили наши админы-девочки. Ребята просили еду, но чтобы она доезжала, хранилась, надо готовить в автоклаве...Был сначала испуг. Я не знала, что это такое. Стала изучать, смотрю - все делают. Значит, и я смогу.На кухне - порой с рассветом. Автоклав - в помощь. Готовка и стерилизация одновременно. Сегодня для солдатского меню - 2 вида каши. Рисовая идёт "на ура". Вкусно и приготовлено с любовью. Мясо - на каждую банку - граммов 250-300, рис - отварен до полуготовности. Соль, куркума, специи для плова. Зажарка.Елена рассказывает: долго изучала рецепты, использовала крупу разной кондиции. Теперь же процесс - на потоке. Елена Смирнова уже поставила и свой "тыловой рекорд", помогая тем, кто на передовой.Елена Смирнова, волонтёр движения "ZaНаших_33 регион":- Первую партию мяса 26 августа 2023-го года нам привезли. И на данный момент с этой партией будет отправлено 5 тысяч 255 баночек.По словам Елены Смирновой, поддержка идёт отовсюду. Не только участники сообщества, но и десятки других людей помогают ей на ее "полевой кухне" - в обычной владимирской многоэтажке.Елена Смирнова, волонтёр движения "ZaНаших_33 регион":- Даже соседи помогают и приносят крупы и откликаются на мои крики о помощи, когда нужно что-то закупить. Помогают, когда есть возможность с загрузкой. Привозят и банки, и крупы, привозят специи.По профессии Елена не повар. Инженер-машиностроитель. А потому процесс отлажен. Готовит чётко и быстро. Знакомые и родные шутят: "метеор". Иногда на кухне Елена "стоит" целую смену. Но знает: это её вклад в Победу. Реальная помощь тем, кто сегодня защищает страну.Елена Смирнова, волонтёр движения "ZaНаших_33 регион":- Бывает тяжело, но в такие моменты думаешь - "им там тяжелее"... И силы возвращаются. Работаешь дальше.Елену Смирнову поддерживает вся семья. Волонтёр рассказывает: вместе сочиняли и послания на фронт. Они - на каждой коробке с провизией. "На привале ложка каши лучше всяких пирогов...". Или - "Чтоб возвратить богатырскую мощь, съешь поскорее наш фирменный борщ".Елена Смирнова и сама бывала в зоне СВО. В Донецке и в Запорожье.Елена Смирнова, волонтёр движения "ZaНаших_33 регион":- Ребятам сил, терпения, скорейшей победы, ребята там золотые. Самая лично ездила - видела.Новая партия фронтовых обедов от "нашей Лены" уже готова. Движение "ЗаНаших" собирает новый груз. Волонтёрские каши не просто вкусны и питательны. В них - тепло сердец и родного дома. И для тех, кто сегодня на линии огня это - бесценно.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".