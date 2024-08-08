В музее-заповеднике «Александровская слобода» окончена работа по атрибуции керамики XIX-нач. ХХ века.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» окончена работа по атрибуции керамики XIX-нач. ХХ века. Коллекция включает в себя 263 предмета. Большая часть - 217 предметов – это изделия 20 фабрик Российской империи, а 44 - изготовлены на 13 заводах Западной Европы.Хранители потратили на изучение больше года, консультируясь с авторитетными специалистами.Одним из первых «фарфоровых производителей» в России стал завод Франца Яковлевича Гарднера. Он существовал 130 лет, успешно конкурируя с Императорским. У александровских купцов и мещан к концу XIX века гарднеровского фарфора скопилось немало. К тому же сказывалось довольно близкое расположение города к селу Вербилки, где находилась фабрика, и торговой Москве. Поэтому не случайно в музейном собрании завод Гарднера представлен 41 предметом. Жемчужиной безусловно стал сине-голубой парфюмерный флакон XIX в. в форме яйца. Это настоящее произведение искусства: с ручной миниатюрной росписью по белому фону, богатой золоченой отделкой и лепными украшениями, напоминающие вкрапления драгоценных камней. Такие флаконы были предметами роскоши, которые могли позволить себе только очень состоятельные люди.«В Тверской губернии успешно работала фабрика Ауэрбаха. Изделия ее отличались тонкостью и художественностью, но тяготели к иностранным образцам, преимущественно к саксонским. В таком европейском лаконичном стиле, с редко встречающимся прорезным орнаментом выполнена подставка-грелка для заварочного чайника. (В собрании Эрмитажа хранится точно такой же, но с росписью). Такой чайник на подставке называется тизаньер, и пили из него тизан - травяной отвар, очень любимый во Франции, откуда и пришла мода на такой вид посуды.В поставку ставили свечу, чтобы напиток долго не остывал. Спустя время чай начали пить для удовольствия, а тизаньер стал красивым элементом чаепития. Подобных грелок до нашего времени сохранилось мало. Изделия фабрики Ауэрбаха крайне редки на антикварном рынке. Поэтому в музейной коллекции хранится уникальный образец», – делится специалист по связям с общественностью музея-заповедника «Александровская слобода» Светлана Вершинина.Есть в музее и еще одна грелка для чайника XIX в. с завода Вавилы Сабанина. Эта фабрика имеет для музея особое значение, поскольку располагалась в Александровском уезде в деревне Ратьково. Эта грелка цилиндрической формы, между круглых отверстий цветочная роспись. Этот предмет имеет еще мемориальное значение. На тулове его дарственная надпись волостному старшине Д.Т. Тихонову.Большим спросом пользовались чайные чашки, получившие в народе название «басурманские головы». Фигурные сосуды, вошедшие в моду еще в XVIII веке, производились до начала ХХ. Турецкая тема в фарфоровой скульптуре возникла не случайно. В 1775 году Россия с небывалым размахом праздновала победу в войне с Турцией за обладание Крымом и выход к Черному морю. Завод Ф.Я. Гарднера не мог не откликнуться на столь знаменательные события. Парные образы турка и турчанки воплотились в скульптурно оформленных кружках-головах. Инициативу подхватили другие частные заводы. В музейной коллекции имеются две кружки-головы турчанок со съемными крышками. К сожалению, на обеих нет заводских марок. Но в результате исследования и нахождения аналогов нам удалось установить, что обе изготовлены во 2-й пол. XIX. Одна – на фабрике Храпунова-Нового, другая, по всей вероятности, - на фабрике Н.М. Сипягина.Все предметы «фарфоровой коллекции» имеют большую историческую и культурную ценность. В дальнейшем музейщики планируют сделать тематическую выставку, а пока некоторые раритеты уже сейчас можно увидеть в экспозиции «В купеческой лавке».