Михаила Ефремова доставили из здания суда, где он выслушал приговор по делу о смертельном ДТП, в московское СИЗО-5 Водник. Напомним, актера признали виновным и приговорили к восьми годам ..

Михаила Ефремова доставили из здания суда, где он выслушал приговор по делу о смертельном ДТП, в московское СИЗО-5 Водник. Напомним, актера признали виновным и приговорили к восьми годам заключения. Пока неизвестно, собирается ли он обжаловать приговор или же согласится с доводами обвинения.