Режиму белорусского президента Александра Лукашенко грозит банкротство. Все финансовые резервы страны закончатся в ближайшие месяцы.

Режиму белорусского президента Александра Лукашенко грозит банкротство. Все финансовые резервы страны закончатся в ближайшие месяцы.Международные резервы республики снизились за август на 1,4 миллиарда долларов (15,8%) и составили чуть менее 7,5 миллиардов долларов. Такие данные привела пресс-служба Национального банка.Деньги сейчас используют в основном для поддержания валюты, которая начала падать на фоне протестных акций. Отмечается, что с 1 августа по 1 сентября евро вырос на 8,99%, а доллар – на 8,9%.Промышленные предприятия практически перестали получать валюту и поэтому работают на складских запасах. Кроме того, белорусские банки перестали выдавать кредиты юридическим и физическим лицам.По мнению экспертов, режим Лукашенко обанкротится к началу февраля следующего года. Другие специалисты утверждают, что коллапс в экономике наступит уже в этом году.Напомним, протесты в Белоруссии не утихают уже несколько недель. Люди выходят на улицы с требованием отставки нынешнего президента. Власть обвиняют в подделке итогов выборов лидера.30 Авг 2020 в 10:24 PDTВ ряде городов митинги были жестко подавлены силовиками. Десятки человек пожаловались на избиения во время задержаний. оправдал насилие со стороны милиционеров.