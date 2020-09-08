«Ростелеком» создаст единую телекоммуникационную сеть для почти 1 700 отделений ВТБ по всей стране

«Ростелеком» создаст единую телекоммуникационную сеть для почти 1 700 отделений ВТБ по всей стране. В частности, оператор предоставит подразделениям банка основной и резервный каналы связи с центрами обработки данных, а также обеспечит шифрование с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.«"Ростелеком” как стратегический партнер ВТБ примет участие в реализации проекта по модернизации системы каналов связи для офисов ВТБ по всей стране. В результате полностью изменится их структура: офисы будут напрямую соединены с центрами обработки данных, для каждого канала связи будет создан резерв, что позволит повысить устойчивость системы. Пропускная способность каналов связи в среднем возрастет до двух раз, увеличится скорость передачи информации», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.Проект реализуется в рамках программы по повышению надежности и доступности сервисов ВТБ, которая была запущена банком в 2019 году.«Данный проект является достойным продолжением развития эффективного партнерства между ВТБ и "Ростелекомом”. Наша компания становится цифровым партнером банка и берет на себя задачу обеспечить широким спектром телеком-услуг его региональную сеть. Мы гарантируем высокое качество и бесперебойную работу сети передачи данных с уровнем надежности 99,99%. Развитая телекоммуникационная инфраструктура, комплексная экспертиза в обеспечении информационной безопасности и профессиональная сервисная поддержка позволяют "Ростелекому” реализовывать масштабные проекты и предлагать самые современные решения для корпоративных заказчиков в любой точке страны», — отметил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.* * *ПАО «Банк ВТБ», его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.По состоянию на 30 июня 2019 года группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15,055 трлн рублей) и средствам клиентов (10,738 трлн рублей).Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.