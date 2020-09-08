Спикер ЗС посетил одно из ведущих предприятий оборонного комплекса

В этом году Всероссийскому научно-ис­сле­до­ва­тель­ско­му институту «Сигнал» исполняется 65 лет.Без разработок этого ковровского предприятия невозможно представить современное отечественное вооружение. В преддверии торжества ВНИИ посетил председатель областного Законодательного Собрания Владимир Киселёв.Давние традиции«Во всём свете у России только два верных союзника - её армия и флот» - говорил император Александр III. Трудно поспорить с этой максимой, ведь её подтверждают долгие столетия нашей истории. Перед победоносным русским оружием не могли устоять солдаты «Льва Севера» Карла XII, Фридриха Великого, Наполеона и Гитлера - предводителей лучших армий Европы. Во многом благодаря усердным трудам наших умельцев-оружейников границы Отечества простираются от Камчатки до Калининграда, а жители страны могут посвящать себя созидательному труду.В наши дни одно из важнейших предприятий оборонного комплекса расположено в Коврове. В актив ВНИИ «Сигнал» входит множество сложнейших и уникальных разработок, которые востребованы не только среди отечественных военных - их стремятся заполучить многие иностранные партнёры.Высококвалифицированные специалисты института создают комплексы и средстваавтоматизированного управления огнём артиллерии сухопутных войск, производят опытные и серийные образцы сложнейшей техники,существование которой ещё недавно можно было вообразить лишь в контексте фантастического романа. Многие известные объекты вооружения - такие как: ЗРПК «Тунгуска», ЗРПК «Панцирь-С1», СГ «Мста-С», РСЗО «Ураган», ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С» - оснащены системами, которые разработали ковровские учёные.«Бронированная» стабильностьВ прошлом году на предприятии завершили масштабную реконструкцию, которая продолжалась в течение нескольких лет. Директор предприятия Владимир Пименов продемонстрировал спикеру ЗС опытное производство, ознакомил его с испытательной базой и провёл экскурсию в нескольких цехах института. Владимир Киселёв (знающий военное дело не понаслышке - в своё время служил в рядах ВДВ) искренне признался, что поражён техническим и научным потенциалом предприятия:- Задача органов власти - поддерживать и создавать самые благоприятные условия для развития инновационных предприятий, таких как «Сигнал». На сегодняшний момент это одно из самых перспективных предприятий области.На экскурсии главе областного парламента продемонстрировали испытательные трёхосевые стенды - уникальное оборудование для проверки гироскопов, которым очень гордятся сотрудники «Сигнала». Военные используют высокотехнологичные приборы для того, чтобы точно определять положение объекта. В сухопутных войсках они попросту незаменимы.- Если говорить простым языком, то эти приборы нужны для следующего - вот едет танк, из-за неровного рельефа его корпус то подлетает вверх, то падает вниз, а ствол остаётся на прежнем месте, несмотря на движение и манёвры цель постоянно находится под прицелом, - пояснил журналистам назначение прибора Владимир Киселёв.Также председатель регионального Заксобрания посетил цех приборостроения и механической обработки. Благодаря мощной испытательной базе работники ВНИИ могут тщательно проверять высокотехнологичные приборы и системы, которые создают на предприятии. Кроме того, Владимир Киселёв осмотрел единственную в нашей области установку рентгенконтроля. Она примечательна тем, что с её помощью можно найти мельчайшую неисправность в деталях, даже не разбирая их.Спикер признался, что всегда с удовольствием посещает производства. Когда-то он сам начинал трудовой путь на заводе «Электроприбор», поэтому хорошо ориентируется в производственных процессах:- Меня поражает современное оборудование, с помощью которого в нашей области производят уникальные изделия, аналогов которым нет во всём мире. Это очень важно, поэтому задача органов власти - поддерживать такие инновационные предприятия.Рукам - работа,душе - праздникИ все же: даже самое современное и качественное оборудование будет работать лишь в том случае, если к нему притронутся трудолюбивые руки специалистов. Именно профессионализм ковровских конструкторов позволяет предприятию быть одним из ведущих в оборонном комплексе.Спикер ЗС встретился с коллективом института и вручил сотрудникам заслуженные упорным трудом почётные грамоты. Среди награждённых - ведущий инженер-конструктор Евгений Иванович Верзунов. Он пришёл на работу в «Сигнал» сразу после окончания института и стал признанным основателем одного из важнейших направлений деятельности предприятия по разработке гироскопических приборов и систем. Несмотря на то, что совсем недавно Евгений Иванович отметил своё 80-летие, он по-прежнему в строю. Сейчас он активно передаёт свой бесценный опыт молодым коллегам.Руководство предприятия рассказало, что средний возраст сотрудников ВНИИ «Сигнал» составляет около 40 лет. Работа престижная и высокооплачиваемая, особенно по районным меркам - в среднем работники получают больше 40 тыс. рублей в месяц. Однако и «людей с улицы» не берут, требования к специалистам предъявляют довольно высокие: нужно обладать хорошим образованием, демонстрировать способность быстро обучаться профессиональным тонкостям и стремиться повышать квалификацию в процессе работы.- У нас есть большая потребность в высокообразованных молодых специалистах, прежде всего в области гироскопии. В нашем регионе нет учебных заведений, которые готовили бы кадры в данном направлении. Поэтому мы заключаем соглашения с лучшими вузами страны, обучаем студентов по контракту и в дальнейшем предлагаем перспективным молодым людям хорошие условия труда, - говорит директор предприятия Владимир Пименов.Кроме достойной зарплаты, все сотрудники «Сигнала» получают серьёзный социальный пакет. Он включает в себя дополнительное медицинское страхование, лечение в санаториях за счёт предприятия и привлекательную ипотечную программу. «Мы дорожим своим коллективом и считаем, что самая большая ценность - это наши люди. Поэтому, если говорить о планах, то, прежде всего, хотим сохранить и укрепить уникальный коллектив предприятия. Если будет коллектив, то мы сможем удержать лидирующие позиции по всем направлениям», - говорит Владимир Пименов.Илья МорозовКстати: в актив предприятия входит множество сложнейших и уникальных разработок, которые востребованы не только среди отечественных военных - их стремятся заполучить многие иностранные партнёры.