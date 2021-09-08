Автор польского политического журнала Nowa Europa Wschodnia, журналист Михал Кацевич проанализировал отношения Вашингтона и Киева.

Автор польского политического журнала Nowa Europa Wschodnia, журналист Михал Кацевич проанализировал отношения Вашингтона и Киева.В Вашингтоне понимают, что США – самый сильный союзник Украины в борьбе с Россией, а значит, могут позволить высокомерность и подозрительность в отношении Киева. Так считает автор Nowa Europa Wschodnia. Кацевич заметил, что Белый дом несколько раз откладывал встречу Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также послал на форум инициативы "Крымская платформа" министра транспорта Пита Буттгига. По словам журналиста, таким образом "американцы дали Зеленскому пощечину".Польский журналист обратил внимание, что времена, когда Вашингтон поддерживал вступление Украины в НАТО, а Киев обещал двигаться в "прозападном" направлении, прошли. Впрочем, это понял и Зеленский, считает автор политического журнала.По мнению Кацевича, президент Украины потрясен изменением позиции американцев в отношении газопровода "Северный поток – 2". Ничего нового по этому вопросу от американцев Киев не услышит, считает журналист.То, что международные отношения Украины и США на сегодняшний день складываются не лучшим образом, замечают и другие аналитики. Например, Алексей Петров обратил внимание, что в Незалежной часто говорят – .