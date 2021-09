Боец MMA Александр Емельяненко вышел на битву взглядов в майке с цитатой главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Боец MMA Александр Емельяненко вышел на "битву взглядов" в майке с цитатой главы МИД РФ Сергея Лаврова.Российский боец MMA Александр Емельяненко перед поединком с блогером Артемом Тарасовым опубликовал у себя в Instagram интересную фотографию. На снимке изображены соперники во время так называемой "битвы взглядов".Емельяненко стоит в белой футболке с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова и знаменитой цитатой главы внешнеполитического ведомства. На одежде спортсмена написано "Who are you to fucking lecture me?"Эта фраза переводится с английского языка как "Ты кто, черт возьми, такой, чтобы мне лекции читать?" Ее в 2008 году глава МИД РФ адресовал своему британскому коллеге. Дэвид Милибэнд и Сергей Лавров на той встрече обсуждали военный конфликт Южной Осетии и Абхазии.Российский борец сопроводил фотографию с политическим лозунгом надписью "Собака лает, а караван идет. Время побеждать!" Отметим, что битва между Емельяненко и Тарасовым состоится 18 сентября.Напомним, ранее по предложению президента России Владимира Путина Сергей Лавров был включен в первую пятерку списка партии "Единая Россия" на сентябрьских выборах в Госдуму.Александр Емельяненко продолжает славные традиции русских воинов, как, например, , памятник которому ранее на территории МГИМО открыли вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и глава МИД РФ Сергей Лавров.