Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил свои слова о переименовании страны.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил свои слова о переименовании страны.Недавно Алексей Арестович заявил, что Украину следует назвать Русью-Украиной. Советник главы офиса Владимира Зеленского даже добавил: "Мы работаем над этим". Его слова не остались незамеченными. Идею прокомментировала даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предложив слов вариант названия Незалежной – Укрусь.Накануне же в эфире телеканала "Україна 24" Арестович объяснил, что слова о необходимости переименования страны – это его сугубо личное мнение и к офису Зеленского не имеют никакого отношения. Он также рассказал, что еще в 2009 году писал о Руси-Украине.Находящийся в студии передачи "Час Голованова" журналист Дмитрий Гордон предложил назвать Украину Россией-1, чтобы РФ была Россией-2. Он уточнил, что не имеет в виду российский телеканал. "Это был бы троллинг высшего порядка", – считает журналист, отличающийся специфическим чувством юмора.Напомним, ранее Алексей Арестович объяснил, . По словам советника главы Офиса Зеленского, в 2014 году среди украинских военнослужащих наблюдался "тотальный моральный обвал", поэтому не нашлось тех, кто мог бы открыть огонь по российским солдатам.