Мама Владимира Винокура была очень сильна в кулинарии. Три года назад Анна Юльевна ушла из жизни, но ее фирменные рецепты живут до сих пор.

Мама Владимира Винокура была очень сильна в кулинарии. Три года назад Анна Юльевна ушла из жизни, но ее фирменные рецепты живут до сих пор.Одним из любимых маминых блюд Владимира Натановича является рыба, фаршированная курагой. Артист охотно делится знаменитым семейным рецептом с поклонниками.ИнгредиентыОдна щука, две головки репчатого лука, две свеклы, две-три моркови, пять штучек кураги, 70 г сала, 300 мл молока, два яйца, два-три ломтика черствого белого хлеба, один-два лавровых листа, специи (соль, перец) – по вкусу.Способ приготовления1. Подготавливаем рыбу: очищаем тушку от чешуи, делаем надрез под хвостом, вынимаем жабры и внутренности, хорошо промываем под проточной водой и обсушиваем. Немного отбиваем тушку скалкой, отрезаем голову и аккуратно снимаем кожу, стараясь не повредить ее целостность. Отделяем хребет и снимаем мясо с кожи и костей.2. Рыбные кости заливаем холодной водой и отправляем вариться вместе с луком, лавровым листом и черным перцем горошком. После закипания бульона снимаем пену и варим на маленьком огне примерно 40 минут.3. Черствый хлеб замачиваем в молоке примерно на десять минут, а курагу – в холодной воде на пять минут. После размягчения сухофрукты нарезаем мелкими кубиками.4. Мякоть рыбы измельчаем на мясорубке с мелкой насадкой. Также через мясорубку пропускаем нарезанное сало.5. Морковь и лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.6. В большой миске соединяем рыбу, сало, овощи и хлеб, хорошо перемешиваем.7. Отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с курагой и добавляем к фаршу. Белки взбиваем миксером до состояния пены и тоже вмешиваем в фарш. Солим, перчим. Аккуратно начиняем кожу и голову щуки.8. Из нарезанных слайсами свеклы и моркови делаем овощную подушку и выкладываем в глубокую жаропрочную форму. Сверху кладем подготовленную рыбу и заливаем бульоном.9. Фольгу смазываем сливочным маслом и закрываем ею форму. Запекаем блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20 минут. После этого снимаем фольгу и готовим еще около 20 минут.Любимое блюдо Владимира Винокура готово!