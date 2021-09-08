Средства взяты из резервного фонда Белого дома.

Из резервного фонда администрации Владимирской области Госинспекции по охране объектов культурного наследия выделено 2,6 млн рублей на реставрацию Благовещенского монастыря в Муроме. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Владимир Сипягин.«Деньги направлены на проведение работ по сохранению памятника федерального значения «Стены и башни» XVII века, входящего в ансамбль мужского монастыря», - отметил глава региона.Напомним, что в августе стена возле святыни обрушилась.«Вот и дождались», - написали под фото священнослужители, которые опубликовали снимок в Инстаграме обители.Очевидно, что произошедшее не стало для них неожиданностью. Позднее местный Водоканал сообщил, чтоНапомним, что за полгода это уже . Весной не выдержала одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря. В обоих случаях кладка долгие годы была под наклоном. Угроза обрушения существовала больше 10 лет.Оба храма являются объектами культурного наследия федерального значения. Однако для предотвращения случившегося результативных мер принято не было.