Средства взяты из резервного фонда Белого дома.
Из резервного фонда администрации Владимирской области Госинспекции по охране объектов культурного наследия выделено 2,6 млн рублей на реставрацию Благовещенского монастыря в Муроме. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Владимир Сипягин.
«Деньги направлены на проведение работ по сохранению памятника федерального значения «Стены и башни» XVII века, входящего в ансамбль мужского монастыря», - отметил глава региона.
Напомним, что в августе стена возле святыни обрушилась.
«Вот и дождались», - написали под фото священнослужители, которые опубликовали снимок в Инстаграме обители.
Очевидно, что произошедшее не стало для них неожиданностью. Позднее местный Водоканал сообщил, что
Напомним, что за полгода это уже . Весной не выдержала одна из стен Свято-Троицкого женского монастыря. В обоих случаях кладка долгие годы была под наклоном. Угроза обрушения существовала больше 10 лет.
Оба храма являются объектами культурного наследия федерального значения. Однако для предотвращения случившегося результативных мер принято не было.