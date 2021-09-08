Как сложилась жизнь известного актера Романа Громадского.
Как сложилась жизнь известного актера Романа Громадского.
Народный артист России Роман Громадский скончался 28 августа 2021 года. У звезды сериала "Ментовские войны" и фильма "Романс о
влюбленных" случился инсульт.
Как удалось выяснить журналистам, последние несколько лет Громадский
жил в доме престарелых. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем, ему нужен
был постоянный присмотр. Роман Борисович не хотел быть обузой сыну и внукам и
сам решил жить в пансионате.
По словам художественного директора театра "Балтийский
дом" Марины Беляевой, с родственниками у Романа Громадского были очень
теплые отношения. Летом актер всегда жил на даче сына. "Пансионат -
скорее, вынужденная мера", – сказала Беляева.
Роман Громадский родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года.
Ребенком артист пережил блокаду. С ранних лет Громадский грезил сценой, всегда
участвовал в художественной самодеятельности, поэтому после школы поступил Ленинградский
государственный институт театра, музыки и кинематографии, который успешно
окончил. За год до смерти Роман Борисович признался в интервью, что очень доволен
тем, как сложилась его профессиональная жизнь. Стать звездой первой величины он
никогда не стремился. Громадский любил актерство и выходил на сцену с
наслаждением.
Личная жизнь Романа Громадского сложилась не так удачно, как
профессиональная. Впервые артист женился еще во время учебы в ЛГИТМиК. Его
супругой стала однокурсница Вера Громадская. Артист взял фамилию избранницы: от
рождения он был Владимиров.
"В июле 1966 года родился наш Андрей, а спустя четыре
дня моей Верочки не стало", – вспоминал Роман Борисович.
Во время беременности у супруги актера развился цирроз
печени. Громадский был вне себя от горя, он долго не мог принять смерть избранницы.
Второй раз звезда "Ментовских войн" отправился в ЗАГС
с актрисой Александрой Отморской. К сожалению, этот брак Громадского
просуществовал недолго. После свадьбы выяснилось, супруги не сходятся в
характерах и несовместимы в постели.
Третьей супругой актера стала Ирина Александровна – кандидат
математических наук. В этом браке Громадский наконец-то обрел счастье. "Мой
Андрей в ней сразу маму признал", – говорил об отношениях жены и сына артист.
Ирина Александровна, как говорят коллеги актера, обладала очень добрым нравом и
с легкостью могла расположить к себе любого.
Однажды в дом Романа Громадского пришла беда. Его супруга
упала на даче и получила серьезную травму позвоночника. Ирина Александровна
оказалась прикована к постели. Артист до последнего ухаживал за избранницей. Овдовев, он отправился жить в пансионат.