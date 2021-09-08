Как сложилась жизнь известного актера Романа Громадского.

Как сложилась жизнь известного актера Романа Громадского.Народный артист России Роман Громадский скончался 28 августа 2021 года. У звезды сериала "Ментовские войны" и фильма "Романс овлюбленных" случился инсульт.Как удалось выяснить журналистам, последние несколько лет Громадскийжил в доме престарелых. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем, ему нуженбыл постоянный присмотр. Роман Борисович не хотел быть обузой сыну и внукам исам решил жить в пансионате.По словам художественного директора театра "Балтийскийдом" Марины Беляевой, с родственниками у Романа Громадского были оченьтеплые отношения. Летом актер всегда жил на даче сына. "Пансионат -скорее, вынужденная мера", – сказала Беляева.Роман Громадский родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года.Ребенком артист пережил блокаду. С ранних лет Громадский грезил сценой, всегдаучаствовал в художественной самодеятельности, поэтому после школы поступил Ленинградскийгосударственный институт театра, музыки и кинематографии, который успешноокончил. За год до смерти Роман Борисович признался в интервью, что очень доволентем, как сложилась его профессиональная жизнь. Стать звездой первой величины онникогда не стремился. Громадский любил актерство и выходил на сцену снаслаждением.Личная жизнь Романа Громадского сложилась не так удачно, какпрофессиональная. Впервые артист женился еще во время учебы в ЛГИТМиК. Егосупругой стала однокурсница Вера Громадская. Артист взял фамилию избранницы: отрождения он был Владимиров."В июле 1966 года родился наш Андрей, а спустя четыредня моей Верочки не стало", – вспоминал Роман Борисович.Во время беременности у супруги актера развился циррозпечени. Громадский был вне себя от горя, он долго не мог принять смерть избранницы.Второй раз звезда "Ментовских войн" отправился в ЗАГСс актрисой Александрой Отморской. К сожалению, этот брак Громадскогопросуществовал недолго. После свадьбы выяснилось, супруги не сходятся вхарактерах и несовместимы в постели.Третьей супругой актера стала Ирина Александровна – кандидатматематических наук. В этом браке Громадский наконец-то обрел счастье. "МойАндрей в ней сразу маму признал", – говорил об отношениях жены и сына артист.Ирина Александровна, как говорят коллеги актера, обладала очень добрым нравом ис легкостью могла расположить к себе любого.Однажды в дом Романа Громадского пришла беда. Его супругаупала на даче и получила серьезную травму позвоночника. Ирина Александровнаоказалась прикована к постели. Артист до последнего ухаживал за избранницей. Овдовев, он отправился жить в пансионат.