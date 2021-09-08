В России и Белоруссии в ближайшее время должны начаться учения Запад-2021.

В России и Белоруссии в ближайшее время должны начаться учения "Запад-2021".Масштабы предстоящих военных маневров не на шутку пугают европейские страны. Польский журналист Петар Петрович считает, что масштаб грядущих мероприятий усугубляют и без того напряженную обстановку.В своей колонке он посоветовал НАТО обратить пристальное внимание на учения и увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией. Журналист уверен, что Россия хочет, чтобы европейцы ощущали угрозу. "Следует повысить активность в этом регионе, ведь Москва понимает лишь язык силы", – цитирует Петровича .Опасения высказывает и замглавы министра обороны Польши Марчин Очепа. Он считает, что учения "Запад-2021" будут гораздо более масштабными, чем уверяет Россия. В Варшаве также допускают, что на приграничных территориях готовятся провокации. Об этом пишет .Впрочем, возможно, заявления Польши, связанные с предстоящими учениями, есть не что иное, как попытки противодействовать соглашению по "Северному потоку – 2". В Варшаве разочарованы тем, что Германия и США достигли соглашения по этому вопросу.Напомним, ранее американский журналист Януш Бугайски назвал совместные учения России и Белоруссии репетицией вооруженных конфликтов с Европой. Он назвал отношения Москвы и Варшавы "весьма напряженными".