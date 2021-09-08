Их распределят по 23 ТИКам региона.

Избирательная комиссия Владимирской области получила 2 млн 230 тысяч 400 бюллетеней для проведения. Теперь она передаст их 23 ТИКам региона.«Для голосования по федеральному списку -напечатано 1 111 700 штук. Столько же изготовлено для двух одномандатных округов №79 и №80. В их число входят 206 786 бюллетеней для голосования через электронные комплексы(КОИБы), которые отправятся в 60 УИКов Коврова», - сообщает пресс-служба Облизбиркома.На бюллетени нанесена защитная сетка. Охрана возложена на полицию.После поступления в территориальные комиссии, их пересчитают и отправят по УИКам. Бюллетени будут хранить в сейфах под круглосуточной охраной.Добавим, что , вычёркивать вручную.