Злоумышленник вскрыл камеру хранения в магазине и похитил находившуюся в ней сумку с вещами.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В июле текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о хищении имущества из сетевого магазина. Потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что оставила свою сумку и личными вещами в камере хранения и заперла её. Вернувшись через некоторое время, женщина обнаружила пропажу.Личность и местонахождение злоумышленника были установлены сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.Фигурант свою вину признал, объяснив противоправный поступок алкогольным опьянением и отсутствием заработка.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишением свободы на срок до пяти лет.