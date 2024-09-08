Бабушка, проработавшая более 27 лет в ЗАО «Золотково», лишилась крова после того, как здание общежития для работников предприятия перешло в собственность администрации поселка Золотково.

Бабушка, проработавшая более 27 лет в ЗАО «Золотково», лишилась крова после того, как здание общежития для работников предприятия перешло в собственность администрации поселка Золотково. Поскольку больше пожилой женщине жить негде, она обратилась в прокуратуру. В пресс-службе ведомства рассказали, что с 1992 года пенсионерка зарегистрирована в общежитии, которое принадлежало заводу. Все это время женщина там жила