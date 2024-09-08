Он составит 17 201 рубль.

Как сообщила пресс-служба Управления социальной защиты населения города Владимира, стали известны размеры прожиточного минимума на 2025 год.Жителям региона напоминают, что согласно постановлению Правительства Владимирской области от 26 июля 2024 года, номер 453, были установлены размеры прожиточного минимума на 2025 год.С первого января на душу населения этот показатель составит 17 201 рубль, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 18 749 рублей, для детей - 16 685 рублей, для пенсионеров сумма составит 14 793 рубля.