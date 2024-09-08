Карл III в любой момент может отречься от престола, сообщают инсайдеры.

Карл III в любой момент может отречься от престола, сообщают инсайдеры.В начале этого года британская корона вновь оказалась в центре внимания мировых СМИ, и на этот раз не из-за очередного королевского визита или скандала. Новость о болезни Карла III стал громом среди ясного неба для великобританцев. Ведь король совсем недавно обрел свой статус и внезапно оказался лицом к лицу со страшной болезнью.Для тех, кто следит за жизнь монархов весной 2024 года забрезжил луч надежды, когда наследник Елизаветы II вернулся к своим обязанностям. Люди решили, что член королевской династии смог победить недуг. Но, спустя какое-то время, вновь заговорили о коронации принца Уильяма и стали "хоронить" Карла раньше времени.Иностранные СМИ даже сообщали, что согласно протоколу началась даже подготовка к похоронам монаршей особы. Информация о том, что состояние здоровья Карла III может быть хуже, чем официально заявляется, добавляет масла в огонь.Многие ждут отречения короля от престола в пользу своего сына, однако пока все эти домыслы находятся лишь на уровне слухов. Инсайдеры из дворца не скрывают, что король серьезно болен, его публичные выходы стали более редкими, он чаще перемещается на вертолете, а после любого мероприятия нуждается в восстановлении.Карл III все еще продолжает выполнять свои обязанности, а Уильям, по слухам, совсем не торопится занять трон. Он тоже находится в постоянной борьбе с болезнью, ведь его супруга Кейт Миддлтон тоже страдает от рака. Пока же вопрос о том, как долго Чарльзу придется оставаться во главе Великобритании, остается открытым.