Осенью на мир обрушилась вторая волна коронавируса. Опасная болезнь с каждым днем поражает все больше и больше людей. Последние новости о COVID-19 на сегодня, 8 октября, читайте на сайте Дни.ру.

Осенью на мир обрушилась вторая волна коронавируса. Опасная болезнь с каждым днем поражает все больше и больше людей. Последние новости о COVID-19 на сегодня, 8 октября, читайте на сайте "Дни.ру".Общее количество заразившихся коронавирусом в мире сегодня превысило 36 миллионов. Лидером числу инфицированных являются Соединенные Штаты Америки. На втором месте оказалась Индия, а на третьем расположилась Бразилия. Следом за ними идет Россия.Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 260 112Умерли – 22 056Выздоровели –1 002 329Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что эпидемиологическая обстановка усложнилась. По ее словам, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Тем не менее власти были готовы к такому развитию событий.Большинство заболевших – это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Также высока доля инфицированных среди пожилых людей. Попова призвала соотечественников соблюдать меры предосторожности: носить средства защиты и избегать массовых мероприятий.Коронавирус в МосквеЗаболели – 318 111Умерли – 5 497Выздоровели –257 703Напряженная обстановка с распространением вируса складывается в Москве. Заместитель мэра Анастасия Ракова обвинила в происходящем самих жителей города. Она заявила, что люди массово перестали надевать медицинские маски и перчатки в общественных местах.С этой недели всем школьникам и пенсионерам столицы рекомендуется не выходить на улицу. Льготный проезд для этих групп населения был приостановлен. Также дома следует оставаться людям, страдающим от хронических заболеваний.Коронавирус в миреЗаболели – 36 077 702Умерли –1 054 712Выздоровели –25 153 684