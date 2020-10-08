Союзное государство России и Белоруссии в его нынешнем виде не очень эффективно, поскольку у двух стран нет единой экономической политики, констатировал политолог Дмитрий Абзалов. По его мнению, реальная интеграция оказала бы положительное влияние на жизнь россиян и белорусов.

Союзное государство России и Белоруссии в его нынешнем виде не очень эффективно, поскольку у двух стран нет единой экономической политики, констатировал политолог Дмитрий Абзалов. По его мнению, реальная интеграция оказала бы положительное влияние на жизнь россиян и белорусов.Интеграция бывает экономической и политической, напомнил Абзалов. "Недоинтегрированные" системы не очень эффективны, указал эксперт.Многие аналитики считают, что Россия и Белоруссия могли бы объединиться в конфедерацию. Это интеграционный формат, при котором стороны сохраняют большую часть своего суверенитета, но проводят единую экономическую и внешнюю политику.Но пока речи не идет даже о конфедерации, отметил Абзалов. Сейчас на повестке дня – углубленная экономическая интеграция, сказал эксперт.По его мнению, сближение экономик принесет большую пользу для россиян и белорусов. "Это значительно упростило бы ситуацию для обеих стран и их граждан", – сказал Абзалов в комментарии порталу "Украина.ру".Сейчас Союзное государство представляет собой две системы, не связанные ни общим законодательством, ни единой экономической политикой, констатировал эксперт. "Пока что мы видим ситуацию, при которой интеграционные процессы происходят в бумажном формате", – сказал аналитик.Другие эксперты настроены более оптимистично. Политолог Сергей Григоров , что у России и Белоруссии будут общий президент, правительство, армия и органы госбезопасности.Сначала в Белоруссии пройдет конституционная реформа, которую на фоне массовых протестов анонсировал Александр Лукашенко, затем состоятся досрочные выборы президента. После этого – референдум об объединении с Россией, прогнозирует эксперт.