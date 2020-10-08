Представители архитектурного бюро «Реформа» встретились с городским экспертным сообществом.

​8 октября продолжились встречи руководителей московского архитектурного бюро «Реформа» (разработчики концепции развития нового городского парка у ДТЮ) и представителей владимирского экспертного сообщества, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Диалог посвятили проблемам экологии, использования особенностей ландшафта территории и «вписыванию» исторического контекста в концепцию территории.Заместитель генерального директора архитектурного бюро «Реформа» Антон Щукин напомнил, что детализированная концепция благоустройства парка размещена на специально созданном интернет-сайте () сквера.«На портале представлена интерактивная карта, на которой жители могли самостоятельно расположить приоритетные, на их взгляд, элементы благоустройства и сервиса, зоны активного и спокойного отдыха. Это позволило архитекторам выявить реальные предпочтения горожан. Очные дискуссии с общественниками, экологами, специалистами в области городского планирования и журналистами — вторая важнейшая форма общественного обсуждения облика и функционала будущего парка», - поясняют в пресс-службе.Главный архитектор «Реформы» Сергей Виноградов напомнил главную идею благоустройства - сады во всем их разнообразии. «Сердцем» предлагается сделать обновлённый вишневый сад, дополнив его ботаническим, экопарком с естественной средой, «дождевым» садом как элементом благоустройства русла реки Лыбедь и другими элементами.Основным спорным моментом остается функционал будущих входных групп парка, особенно - его северо-восточного угла. Предложены два варианта. Первый - входная группа с павильоном, в котором могут быть расположены пост охраны, общественные туалеты, туристический центр и т. п. Второй - входная группа с общественным центром, представляющим из себя многофункциональное общественно-рекреационное пространство. Особое внимание владимирцы обращают на устройство парковочных мест.Добавим, что хехническое задание минимальное воздействие на природу, учёт всех экологических требований и современных парковых тенденций.Отмечается, что площадь запланированного благоустройства составит более 25 гектаров.