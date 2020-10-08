Прощание с общественным деятелем состоится сегодня в Успенском соборе.

6 октября на 72-м году жизни скончался известный владимирский предприниматель Виталий Иванович Ефремов, сообщает пресс-служба администрации Владимира.Общественный деятель, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, в разные годы он руководил производственным объединением «Владимироблавтотехобслуживание», «Владимир автосервис» и другими предприятиями.Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виталия Ивановича.Прощание состоится 8 октября 2020 года в 10.00 в Успенском соборе Владимира.