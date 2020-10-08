Политический кризис в Белоруссии продолжается уже почти два месяца. Пока никто из экспертов не может точно сказать, чем закончится борьба оппозиции с властью.

Политический кризис в Белоруссии продолжается уже почти два месяца. Пока никто из экспертов не может точно сказать, чем закончится борьба оппозиции с властью.Политолог Андрей Егоров напомнил, что Россия оказалась в числе немногих стран, которые сделали ставку на президента республики Александра Лукашенко. Пока все ее попытки информационно поддержать действующий режим не увенчались успехом.По мнению эксперта, Москва не может оказать военную помощь Минску, так как это приведет к радикализации демонстраций. Российских силовиков белорусы будут воспринимать как захватчиков. "Градус противостояния будет еще большим", – отметил политолог.Следовательно, у Кремля остается только один способ повлиять на обстановку в республике – деньги. Для стабилизации ситуации Лукашенко нужны огромные суммы, как минимум, три-пять миллиардов долларов, продолжил эксперт. Это позволит ему выиграть время.14 сентября Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко предоставить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Часть этой суммы будет использована для рефинансирования долга республики. Оставшиеся деньги, по мнению аналитиков, пойдут на зарплаты силовикам.Политолог сообщил, что при больших денежных вливаниях удастся удерживать власть три-пять месяцев. Но Россия вряд ли планирует дать президенту Белоруссии новые кредиты. "Россия на это не готова", – заключил Егоров.