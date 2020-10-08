Шоколадный вор задержан. Во Владимирской области полицейские поймали молодого человека, который похищал сладкое из магазинов Суздальского района. Изначально в полицию обратились

Шоколадный вор задержан. Во Владимирской области полицейские поймали молодого человека, который похищал сладкое из магазинов Суздальского района. Изначально в полицию обратились представители одного из сетевых магазинов в Боголюбово. Сотрудники сообщили, что неизвестный вынес из торгового зала 17 коробок с конфетами. Подозреваемого задержали через несколько дней, им оказался безработный 23-летний владимирец. Как злоумышленник пояснил оперативникам, похищенные