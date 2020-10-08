Сумма реконструкции здания составляет около миллиарда рублей.

6 октября на территории Центральной городской больницы состоялась рабочая встреча по вопросу реконструкции инфекционного корпуса, сообщает пресс-служба ковровской мэрии.Главный врач ЦГБ Антон Зинченко уточнил, что здание инфекционного корпуса не используется с 2006 года, и до последнего момента даже не было передано на баланс лечебного учреждения, а числилось имуществом завода им. В.А. Дегтярёва.В 2018 году была проведена экспертиза сооружения. Выводы следующие: техническое состояние позволяет его эксплуатацию после проведения капитального ремонта. Самое главное, в хорошем состоянии сохранился фундамент.«Инфекционное отделение на базе ЦГБ – это не прихоть медиков, а реалии жизни, продиктованные вызовами, брошенными коронавирусом», - пояснили в администрации города.Антон Зинченко подчеркнул, вместимость корпуса – порядка 100 коек, этого для Коврова вполне достаточно. Кроме того, изначальная планировка здания полностью соответствует назначению: мельцеровские боксы, собственное реанимационное отделение, помещение для рентгенолаборатории и т.д. Есть возможность отдельного размещения детских коек, здание можно использовать как обсерватор.О необходимости реконструировать инфекционный корпус ЦГБ в департаменте здравоохранения знают.«Он включён в заявку, направленную в министерство здравоохранения от Владимирской области в рамках планируемой к утверждению федеральной программы по модернизации инфекционной службы», - пояснил главный врач региона Александр Жестков.В концепцию программы войдут такие пункты, как модернизация инфраструктуры медорганизаций и изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения.Однако, конкретные сроки реализации программы и объёмы финансирования в целом по стране и области, пока неизвестны.«Снимать с повестки дня вопрос о реконструкции инфекционного корпуса нельзя. Надо двигаться поступательно. Начинать нужно с разработки проектно-сметной документации и, соответственно, выделения необходимой суммы из бюджета региона», - подчеркнул Александр Жестков.Здесь главными помощниками должны стать ковровские депутаты Законодательного собрания 33 региона, считают в мэрии Коврова.Общая сумма затрат на реконструкцию инфекционного корпуса – около миллиарда рублей. Проект возможно реализовать только при софинансировании из федерального бюджета. Задача ближайшего времени – составление дорожной карты, этим члены рабочей группы займутся в ноябре текущего года.