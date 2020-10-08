Руководство частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, занимающей треть острова Кипр, распорядилось открыть курортный квартал Вароша в городе Фамагуста. Он был закрыт на ..

Руководство частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, занимающей треть острова Кипр, распорядилось открыть курортный квартал Вароша в городе Фамагуста. Он был закрыт на протяжении последних 46 лет.Теперь попасть в Варошу и на местный пляж можно будет без предъявления документов. Тем не менее, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 1984 года, заселить квартал могут только те жители, что покинули его после оккупации района турецкими войсками, сообщает .