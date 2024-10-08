Катя Лель – известная модница. Она обожает шопинг, обновки. Но одежду же надо где-то хранить! О своей невероятной гардеробной певица рассказа после показа модного дома Игоря Гуляева на Московской неделе моды.

Катя Лель – известная модница. Она обожает шопинг, обновки. Но одежду же надо где-то хранить! О своей невероятной гардеробной певица рассказа после показа модного дома Игоря Гуляева на Московской неделе моды."Обожаю очки, сумки и обувь, – призналась Катя. – Самые мои любимые очки – от известного итальянского бренда, которые сделаны из титана без единого винтика, весят всего 16 граммов и стоят около 500 евро. На них можно без вреда садиться и ложиться!"При этом обновки все прибывают и прибывают. Ведь звезде надо каждый раз представать в новом образе! Артист обязан удивлять и давать людям возможность обсудить свой эффектный образ!"Я избавляюсь от одежды, которую больше не ношу, – честно призналась Катя Лель. – Ведь если ты в чем-то вышел раз-два, то уже вещь засветил. Поэтому дарю все, что мне больше не пригодится, своим близким людям и тем, кто со мной работает. Они счастливы, потому что обладают благодаря мне шикарной одеждой!"И все равно, платьев, юбок, пиджаков и блузок у Лель очень много. "У меня огромная гардеробная, – призналась звезда. – Она размером с квартиру". Понятно, что все это требует серьезных финансовых затрат. Получается, что Катя Лель – артистка богатая? "Я – нормальная артистка, какая должна быть", – смеется певица.