Каждое появление Лолиты на публике становится сенсацией. Люди ждут, что она отчебучит в этот раз, какой фортель выкинет, чем поразит. И певица даже в 60 лет оправдывает народные чаяния, оставаясь главной эстрадной клоунессой страны.

Каждое появление Лолиты на публике становится сенсацией. Люди ждут, что она отчебучит в этот раз, какой фортель выкинет, чем поразит. И певица даже в 60 лет оправдывает народные чаяния, оставаясь главной эстрадной клоунессой страны.Лолита давнодружит и сотрудничает с главным звездным модельером страны Игорем Гуляевым. Он помогает ей и с экстравагантными концертными нарядами, и с запоминающимися повседневными образами. Это его стараниями артистка выглядитто гламурно-аристократично, то хулиганисто-дерзко. И всякий раз удивляет, восхищает, поражает."Гуляевзаставил меня любить шмотки и драгоценности, – призналась певица за кулисамиМосковской недели моды. – Он сказал: "Мы все это в гроб тебе не положим!"Такой же был и один из моих самых любимых мужей Александр Зарубин, который подарилмне дорогое кольцо и удивлялся, почему я его не ношу. А где мне его носить? Соспортивными штанами и пуховиком, по вокзалам и самолетам? Игорь мне на этосказал: "При взрыве в самолете от бриллианта все равно ничего не останется,поэтому носи! Все равно это никому не достанется!"Еще Гуляеводел Лолиту в очень эффектную дорогую многоцветную шубу из новой коллекции Old Money, доверив в ней певице без комплексовзакрывать показ. Это было, пожалуй, самое продолжительное,самое интересное, самое стильное дефиле форума в "Манеже". А благодаря участию Лолитыеще и самое эпатажное.В черныхколготках, в обтягивающем черном боди и шубе от Гуляева сексуальная Лолита произвела фурору самых стен Кремля. Стройная, со смелым макияжем, с молодежной стрижкой – настоящая звезда, которую зал встретил аплодисментами и криками "браво!" В молодости певица подрабатывала манекенщицей и без трудасправилась со своей задачей и сейчас. Но она не была бы Лолитой, просто шествуя по подиуму походкой "от бедра". Подойдя к камерам, певица похулиганила: взяла, да и показала всем язык. Это ее ответвсем, кто некрасиво ее снимает, плохо о ней пишет или не любит."Вообще, нахейтеров мне плевать, – уверяет Лолита. – Настолько, что просто по… на их слова. Важно жемне только мнение друзей, связанных с профессией. Если они делают замечания, тоим надо говорить "спасибо". Грамотные замечания от людей, которых ты считаешьумнее и талантливее себя, это благо, даже если эти замечания делаются в жесткой форме".Дочь певицы,правда, долгое время переживала, читая про Лолиту пасквили и байки. "Ева у меняочень ранимая, и поэтому плакала, когда в Сети лилось на меня всякое, – говоритМилявская. – Но я объяснила ей, что многие люди сидят без работы, многиебухают, а многие зарабатывают деньги, когда пишут про кого-то гадости. С техпор она смеется, когда видит про меня чушь, и больше близко к сердцу не принимает".