Хирург Тимур Хайдаров заявил о своей готовности к примирению с певицей Славой. Такое заявление он сделал на премьере нового фильма Руки Вверх!.

Хирург Тимур Хайдаров заявил о своей готовности к примирению с певицей Славой. Такое заявление он сделал на премьере нового фильма "Руки Вверх!".Хайдаров выразил надежду, что сможет последовать примеру Филиппа Киркорова, который недавно наладил отношения со Славой после их конфликта. "Следующий — я. Вот сейчас встречу — сегодня же помиримся", — заявил хирург, подчеркивая, что готов сделать первый шаг к восстановлению отношений. Он отметил, что эмоциональность женщин требует от мужчин инициативы в таких ситуациях.Скандал начался летом прошлого года, когда Слава открыто выступила против Хайдарова в социальных сетях. Она рассказала о своих недовольствах по поводу результатов пластической операции, которая, по ее словам, оказалась неудачной. В ответ на это десятки женщин начали делиться своими негативными впечатлениями о работе хирурга. Среди них была и певица Любовь Успенская, которая также выразила недовольство результатами своих процедур.Филипп Киркоров, в свою очередь, активно защищал Хайдарова в разгар конфликта. Певец отметил, что сам доверил хирургу свое лицо и тело и остался в восторге от результатов его работы. Его поддержка сыграла важную роль в общественном восприятии ситуации и помогла Хайдарову сохранить свою репутацию.Теперь же Хайдаров надеется на примирение с Славой и считает, что важно оставить прошлое позади. Он акцентирует внимание на том, что такие ситуации требуют мужской инициативы и понимания. Певица и хирург могут встретиться в ближайшее время, и многие поклонники с нетерпением ждут новостей о возможном восстановлении их отношений.