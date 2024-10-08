Виктория Боня снова покоряет горные вершины и удивляет поклонников своими видеороликами.

Виктория Боня снова покоряет горные вершины и удивляет поклонников своими видеороликами.Телеведущая Виктория Боня уже долгое время увлекается альпинизмом. Едва она перевела дух на земле, как снова отправилась ввысь. Но взятие новой вершины в этот раз оказалось весьма непростым. Звезда пожаловалась подписчикам, что больше суток покоряла гору и невероятно вымоталась. Это доказало и ее вмиг постаревшее и уставшее лицо, которое она продемонстрировала поклонникам. В видео она сравнила восхождение на вершину с родами."Родить ребенка без эпидуралки в миллиард раз проще", – заявила Боня.Викторию Боню уже смело можно назвать профессиональной альпинисткой. Она покорила немало вершин. При этом все они требует правильно физического и ментального настроя, с чем телеведущая успешно справляется.В сентябре этого года Виктория Боня впервые отправилась на Манаслу. Она поднялась на гору со второй попытки, но своим упорством и волей доказала, что даже невозможное возможно.Тогда ей казалось, что это было самое сложное восхождение, но теперь выяснилось, что это далеко не так. Для выпускницы "Дома-2" восхождение на гору – это не про физическое достижение, а про духовное. Ведь только сильный духом человек способен побороть себя и преодолеть все свои слабости.Про свое первое восхождение Боня написала так:"Я посвящаю это восхождение всем женщинам, мы есть мягкая сила — любовь! И возможно абсолютно все, если ты себе это разрешаешь!"