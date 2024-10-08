Каждый из нас знает, что Италия на карте напоминает сапог, но как насчет других стран? Часто мы не обращаем внимания на их уникальные формы, что делает географию более увлекательной.

Каждый из нас знает, что Италия на карте напоминает сапог, но как насчет других стран? Часто мы не обращаем внимания на их уникальные формы, что делает географию более увлекательной.Дни.ру подготовили тест, который проверит ваши знания о контурных очертаниях государств. Угадаете ли вы, какая страна скрывается за силуэтом? Это отличная возможность вспомнить уроки географии и проверить свою наблюдательность.