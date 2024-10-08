Легковушка вылетела в кювет и перевернулась на 125 км трассы М-7 в Петушинском районе. ДТП произошло утром 8 октября, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 9:47 вызвали спасателей. Они должны

Легковушка вылетела в кювет и перевернулась на 125 км трассы М-7 в Петушинском районе. ДТП произошло утром 8 октября, рассказали в пресс-службе МЧС области. В 9:47 вызвали спасателей. Они должны были помочь пострадавшему, который застрял в смятой машине. Погибших нет, несмотря на то, что, судя по фото, авто упало с приличной высоты. В телеграм-канале «podslushano_v_dobrom»